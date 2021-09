Sandecja. Piłkarz zażyczył sobie w kontrakcie… człowieka od wyprowadzania psa na spacer. Cena czworonoga powala

- Pies był grzeczny i nie sprawiał problemów wychowawczych. Dla Damira jest kimś w rodzaju niemalże dziecka, jego oczkiem w głowie – mówi nam były opiekun Hunta.

Oczywiście to miłe, że piłkarz pomyślał o wygodzie swojego psiego przyjaciela, ale odnotowujemy ten fakt z uwagi na to, że rzadko zdarza się, by zawierać takie życzenia w kontraktach piłkarskich.

„Pierwsza liga to zdecydowanie styl życia. Wiedzą o tym w Sandecji, która przy zatrudnianiu Damira Sovsicia usłyszała ciekawe żądanie. Chorwat zażyczył sobie, by klub zapewnił mu… człowieka od wyprowadzania psa” – czytamy na portalu Weszło.

„Latem Sovsić prowadził rozmowy z GKS-em Tychy. Gdy podczas nich poinformował, że będzie potrzebny mu człowiek do zajmowania się czworonogiem, działacze… zgłupieli. Ale to nie z tego powodu rozmowy upadły” – brzmi dalszy fragment artykułu.