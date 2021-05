Sandecja teraz i rok temu. Który zespół był mocniejszy?

„Duma Krainy Lachów” po fatalnej rundzie jesiennej, gdy przegrywała mecz za meczem i jej czarna seria w lidze wynosiła już osiem przegranych plus porażkę w Pucharze Polski z Rakowem Częstochowa 0:3, potrafiła jednak stanąć na nogi. Piłkarze z miasta nad Dunajcem po zmianie trenera szybko pokazali wszystkim, że potrafią grać w piłkę, ale potrzebowali kogoś kto będzie potrafił wpłynąć na ich mentalność, dodać im wiary we własne umiejętności. W debiucie na ławce trenerskiej „Biało-Czarnych” trener Dudek zanotował jeszcze przegraną z Koroną w Kielcach 0:1, ale po zespole było już widać, że coś drgnęło i można wierzyć w lepsze jutro. W stolicy województwa świętokrzyskiego momentami Sandecja pokazywała dobry futbol, bez bojaźni dla przeciwnika. W Rzeszowie z Resovią było już 0:0, remis 1:1 z Radomiakiem Radom i wreszcie pierwsza ligowa wygrana bieżącej kampanii – 2:0 nad Chrobym w Głogowie po trafieniach Bartłomieja Kasprzaka i Maćka Małkowskiego. Był 28 listopada 2020 roku i dla Sandecji nastawały właśnie lepsze czasy.

Wracając do porównania wyników zespołu z Kilińskiego z tego oraz poprzedniego sezonu (wówczas w Nowym Sączu pracowali Tomasz Kafarski, a następnie Piotr Świerczewski), łatwo zauważyć, że między obydwiema ekipami nie ma jakichś wielkich różnic. Mimo to warto wziąć poprawkę, że obecny zespół trenera Dudka, gdyby punktował jak punktuje od początku bieżącej kampanii, miałby o wiele lepsze statystyki niż ten sprzed roku.

Sądeczanie w ub. sezonie uplasowali się ostatecznie na 12. miejscu w ligowym zestawieniu gromadząc łącznie 44. punkty i tracąc ich sześć do ostatniego miejsca barażowego o awans do elity. By poprawić ten wynik teraz, potrzeba wywalczyć raptem pięć "oczek". Sandecja ma do rozegrania jeszcze sześć spotkań (w tym zaległą potyczkę z Arką w Gdyni). Czy tym razem ekipa z miasta nad Dunajcem wejdzie do baraży o ekstraklasę?