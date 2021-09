Sandecja wraca do gry po 3 tygodniach. Gracz rywali: Musimy pokonać sądeczan

Odnośnie ostatnich niedoszłych gier sądeczan, po potyczce w Tychach „Duma Krainy Lachów” miała podejmować Skrę Częstochowa i rywalizować w Niepołomicach przeciwko Puszczy. Pierwsze spotkanie zostało przełożone na 13 października, ze względu na remont stadionu przy Kilińskiego 47. Druga potyczka została odwołana z powodu... niedostosowania obiektu rywala do systemu VAR.

– To nienormalna sytuacja, jeśli nie gramy w lidze przez VAR… To nieporozumienie i jest to bardzo słabe – pieklił się szkoleniowiec „Biało –Czarnych” w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.

Od 22 sierpnia i meczu w Tychach sądeczanie nie grali meczów sparingowych. Trener Dudek przyznawał, że jego podopiecznym w obliczu zbliżających się we wrześniu i październiku meczów, przyda się nieco odpoczynku. Przypomnijmy, że Sandecja wszystkie swoje mecze rozgrywa jak na razie na wyjazdach, podróżując przez Polskę autobusem.