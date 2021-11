Sandecja wygrywa. Wpadka Popradu, powrót Kolejarza [Terminarz 4. liga, Liga Okręgowa, A i B Klasa]

- Musieliśmy trochę przebudować nasz zespół, ale jestem dumny z chłopaków, że wyciągnęli ten punkt w dziesięciu (od 81. minuty na boisku nie było Kamila Słabego, który obejrzał drugą żółtą kartkę). Na pewno zasłużyli na to, bo biegali jak mogli. Natomiast na pewno Zagłębie to jest zespół, który ma w swoich szeregach bardzo dobrych piłkarzy i ten punkt tym bardziej będę szanował – dodał Dudek.

- Bardzo cieszę się z domowego remisu, jeden punkt u siebie jest pierwszym, który zdobyliśmy. To był bardzo trudny mecz. Mieliśmy swoje problemy (nie wystąpili Damir Sovsic oraz Sebastian Rudol) – skomentował po meczu trener ekipy z miasta nad Dunajcem Dariusz Dudek.

„Duma Krainy Lachów” mimo przymusu gry na obcych boiskach (stadion w Nowym Sączu już niebawem powinien być gotowy do rozgrywania na nim meczów) prezentuje się wręcz wyśmienicie i po rozegraniu piętnastu meczów zajmuje czwarte miejsce w ligowym zestawieniu gwarantujące udział w barażach o wejście do ekstraklasy... Sądeczanie mają na koncie 26 pkt (osiem zwycięstw, dwa remisy i cztery porażki). Liderem jest łódzki Widzew, który zgromadził dotąd 33 „oczka”.

Kolejarz wrócił do wygrywania, wpadka Popradu

Udany weekend mają za sobą piłkarze Kolejarza dowodzeni przez trenera Ireneusza Grybosia, którzy wygrali w gości z Bocheńskim KS aż 3:0 po trafieniach Szymona Grucy (dwóch) i Michała Olszewskiego. Podobać mógł się zwłaszcza drugi z goli Grucy, który posłał piłkę do celu z odległości ok. 60 metrów, widząc że bramkarz wyszedł kilka metrów do przodu. Stróżanie zakończyli zatem swoją złą passę dwóch porażek z rzędu (1:4 z Wolanią w Woli Rzędzińskiej i 2:4 z Metalem Tarnów u siebie).