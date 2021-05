Sandecja z przerwaną passą. Odrabianie zaległości

- Rywal wygrał zasłużenie. Radomiakowi należą się gratulacje za przerwanie naszej passy – skomentował na pomeczowej konferencji prasowej trener sądeczan Dariusz Dudek.

- Dziękuję moim zawodnikom za to, że podjęli walkę i utrzymaliśmy się w tej lidze. Kiedyś ta passa musiała zostać przerwana. Radomiak wysoko postawił poprzeczkę, mieliśmy ochotę na to, by powalczyć o pierwszą szóstkę. Radomianie skutecznie wybili nam to z głowy. Rywal odniósł okazałe zwycięstwo, bramki były trochę kuriozalne no i teren nie do końca był pod nasze granie – dodał szkoleniowiec sądeczan.

- Dziękuję chłopakom za walkę, zaangażowanie, bo na pewno dali z siebie 100 procent – podsumował Dudek.

W środę „Biało-Czarni” rozgrywali już kolejny mecz o ligowe punkty. Tym razem Sandecja zagrała w Gdyni z Arką w zaległym spotkaniu 28. serii zmagań. W pierwotnym terminie potyczka miała zostać rozegrana 1-2 maja, ale z uwagi na występ gdynian w finale Pucharu Polski, mecz został przełożony.