Sandecja zawsze może na niego liczyć. Ma 35 lat i strzela jak na zawołanie

Siedem zdobytych bramek (stan na czwartek 6 maja, przed rozpoczęciem 29. serii spotkań - przyp. red.) plasuje go na szóstym miejscu wśród najskuteczniejszych zawodników Fortuna 1 Ligi.

Już szybki rzut oka na statystyki sympatycznego Słowaka pokazuje, że w ekipie z miasta nad Dunajcem jest on pewnym egzekutorem rzutów karnych. W bieżącej kampanii aż pięciokrotnie (w ub. sezonie dokonał tego łącznie cztery razy – przyp. red.) pokonywał w ten sposób bramkarzy przeciwnika. Można napisać, że jego trafienia po rzutach karnych dały Sandecji w sumie aż dziesięć „oczek”.

Piter–Bućko to jednak nie tylko pewniak w zamienianiu „jedenastek” na kolejne gole, ale również niebezpieczna broń „Biało-Czarnych” pod bramką przeciwnika przy stałych fragmentach gry. Samo za siebie mówi jego ok. 190 cm wzrostu, z których potrafi zrobić użytek. Dobrze gra głową, potrafi przepchnąć gracza rywali. Jego dwie bramki „z akcji” dały sądeczanom punkt w meczu z Resovią (1:1) i ocaliły honor we wrześniowym starciu ze Stomilem Olsztyn (1:4), gdy Sandecja przegrywała mecz za meczem z taką regularnością, jak obecnie punktuje.