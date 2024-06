SCT w Krakowie wejdzie w życie za rok. Według ogólnopolskiego badania, w Krakowie blisko połowa ankietowanych popiera wprowadzenie strefy

Andrzej Chachłowski, który reprezentuje grupę facebookową "Strefa Czystego Transportu w Krakowie - do poprawki" tłumaczył nam, że wspomniana grupa nie popiera tego, aby do Krakowa wjeżdżały stare i śmierdzące samochody. Wręcz przeciwnie, każdy pojazd powinien być sprawny. Jednak przy wprowadzaniu SCT mieszkańcy i przyjezdni powinni mieć alternatywę w postaci pewnej i niedrogiej komunikacji.

- My nie walczymy o prawo do jazdy złomami! Przed nami ostatni rok do wejścia w życie SCT w Krakowie. Przede wszystkim chodzi o to byśmy w tym czasie zostali dopuszczeni do konsultacji społecznych. Przy poprzedniej wersji strefy jedyna opcja jaką dostaliśmy to było wypełnienie ankiety on-line i jej odesłanie. Chcemy mieć możliwość wzięcia udziału w konsultacjach. Mamy dostęp do bardzo dużej liczby badań naukowych prowadzonych przez międzynarodowe ośrodki, które pokazują, że źródła emisji dwutlenku i tlenków azotu mogą być inne niż tylko te, o których słyszymy i na które powołują się urzędnicy przy SCT, czyli starsze samochody. Chcemy mieć możliwość się na ten temat wypowiedzieć i pochylić się nad argumentem, czy strefa faktycznie musi objąć całe miasto, a nie np. samo centrum. Chcemy również zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat SCT - mówił organizator spotkania.