Sebastian Madejski, bramkarz Cracovii: Powinniśmy bardziej wierzyć w siebie

Jak pan wspomina te 19 meczów ligowych to jest pan zadowolony? Debiutował pan na tym szczeblu, a wszedł pan do ligi bez kompleksów.

No właśnie. 13. pozycja w tabeli nie odzwierciedla potencjału zespołu. Cracovia zasługuje na zdecydowanie więcej, zgadza się pan?

Tak, ale musimy też więcej pracować, aby szczęście nam bardziej sprzyjało. Jeśli dobrze przepracujemy zimowy okres przygotowawczy, to wiosenna runda będzie dla nas zdecydowanie przyjemniejsza.

Lubi pan zimowe przygotowania, czy w porównaniu z latem to nie są zbyt sympatyczne zajęcia?

Generalnie raczej „umierałem” podczas takich przygotowań. Czuję, że pracuję nad kilkoma aspektami, które zwykle okazywały się słabsze, ale lubię zimowe obozy, pomimo tego, że jest mróz i jest ciężko, ale mi to odpowiada. Jeśli dobrze się pracuje, to nawet ciężko jest się wyspać dobrze, ale lubię to. Byłem tego uczony jeszcze w czasach juniorskich. Zostałem do tego przystosowany.

Uciekacie z mrozów w ciepły teren, do Turcji.