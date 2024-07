Sentymentalna podróż synów Clebera. Brazylijczycy czekają na mecze z Wisłą Kraków

Z braci pierwszy w piłkarski świat wkroczył, co oczywiste, starszy o cztery lata Lucas. Lewonożny zawodnik kopał piłkę w Wiśle, trafił nawet do jej seniorskiej kadry, ale zaliczył jedynie występy w III-ligowym zespole rezerw. Potem próbował szczęścia w Brazylii, znowu w Polsce (Lech Poznań, Pogoń Siedlce, występy w sparingach Wisły), w antrakcie w klubach portugalskich, by wylądować na kilka sezonów w Grecji.

Gdy w marcu 2009 roku Cleber otrzymał ofertę z Tereka, wyjechał do Czeczeni sam, zostawiając żonę i obu synów w Krakowie. Brazylijczyk tęsknił za rodziną i, choć w Groznym podpisał kontrakt na dwa lata, szybko do niej wrócił. Już w grudniu 2009 roku, po rozwiązaniu umowy, Cleber znów grał dla Wisły, a rok później, po odniesieniu kolejnej poważnej kontuzji, zakończył karierę, zostając skautem „Białej Gwiazdy”.

W nowej roli pracował zaledwie pół roku, po czym opuścił Polskę. Rodzina przeniosła się do Brazylii, a następnie do Portugalii, tam Victor trafił do byłego klubu swojego ojca - Vitorii Guimaraes. Na krótko, bo choć w 2020 roku został dołączony do kadry pierwszego zespołu, to jednak nie zadebiutował w portugalskiej ekstraklasie.

Następnym przystankiem w karierze był FC Felgueiras 1932, ale już w lipcu 2021 roku podpisał kontrakt z... rzeszowską Stalą i został graczem rezerw podkarpackiego klubu. W pierwszym sezonie wywalczył awans do IV ligi, a w drugim zespół wybrał go kapitanem.