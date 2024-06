Sianokosy na największej łące w Krakowie. Rolnik nie bierze pieniędzy za tę usługę, ale nie zostaje z pustymi rękami

Sianokosy na Błoniach

Błonia są jedną z największych w Europie łąk znajdujących się w centrum miasta, a w 2000 roku zostały wpisane do rejestru zabytków. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dbanie o teren i zachowanie go właśnie w formie łąki. W ostatnich latach koszenie odbywa się tam tylko dwa razy w sezonie, co wynika z nowych standardów utrzymania zieleni. Szczegóły w komunikacie: Rzadsze koszenie traw dla klimatu.