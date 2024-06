Tomasz Tułacz: Potrzebujemy jeszcze napastnika

- Przede wszystkim się cieszę, że skończyło się bez urazów - rozpoczął podsumowanie Tomasz Tułacz. - Pojawiły się drobne, ale myślę, że już w poniedziałek ci zawodnicy będą gotowi do treningów. Trenowaliśmy tutaj dwa, trzy razy dziennie, mocno intensywnie. Było widać, że w sparingu też cierpieliśmy, ale potrafimy przetrzymywać pewne rzeczy i potem wychodzić na swoje. To jest dla mnie bardzo ważne, bo to kształtuje charakter i daje satysfakcję, bo Wisła była naprawdę dobrym rywalem.

W Puszczy zagrało trzech piłkarzy, którzy jeszcze nie są jej zawodnikami. Nazwisko jednego nie było tajemnicą, bo nawet strzelił gola. Chodziło o Dominykasa Barauskasa. O dwóch pozostałych Tułacz mówi: - To młodzież rocznik 2007-2008. Zobaczymy czy będą gotowi na ekstraklasę. Zawsze mogą pójść na wypożyczenie Z Litwinem będziemy rozmawiać, jest duża szansa, żeby z nami został. On z dnia na dzień lepiej wygląda. Z nami jest tydzień, rok nie grał w piłkę, ale widać doświadczenie z reprezentacji. Grał na środku i lewej obronie. Filozofia klubu jest taka z musimy szukać piłkarzy mogących obsadzić dwie, trzy pozycje, bo nie możemy mieć bardzo rozciągniętej kadry.

Tomasz Tułacz ma zaplanowane precyzyjnie kolejne tygodnie przygotowań. Mówi o tym w następujący sposób: - Wracamy do Niepołomic, gramy kolejne sparingi z Rakowem, ŁKS-em, Polonią Bytom i Bruk-Betem Termalicą. Pojedziemy na jeszcze jeden taki krótki obóz. Jesteśmy prekursorem tego pomysłu, żeby jeździć po kilka razy na tak krótkie zgrupowania. To jest skuteczne. Wykonujemy kawał dobrej pracy z dużymi obciążaniami. Później nie schodzimy z tych obciążeń, ale wracamy. Zawodnicy regenerują się z rodzinami i to nam przynosi efekty. Trzeci obóz też będzie trzydniowy, a sfinalizuje go sparing z Bruk-Betem Termalicą.