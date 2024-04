Siatkarze MKS Skawa Wadowice walczyli w Lublinie o wejście do II ligi. Po zaciętych meczach musieli uznać wyższość rywali. Zdjęcia Bogusław Kwiecień

Siatkarze MKS Skawy Wadowice po wygraniu I ligi małopolskiej pojechali do Lublina na turniej barażowy o wejście do II ligi. Ostatecznie zajęli trzecie miejsce i nie awansowali do finałowej rozgrywki.