Skandaliczne sceny na Zakrzówku. Skaczą do wody z niedokończonego budynku

Przypomnijmy, że w sumie dla budowy parku Zakrzówek zaplanowanych jest siedem etapów:

- etap 1: zabezpieczenie skał (już wykonany);

- etap 2: kąpielisko, budynek wejściowy na baseny, przebudowa ul. Wyłom, parking przy ul. Norymberskiej, alejki, mała architektura;

- etap 3a: psi wybieg;

- etap 3b: plac zabaw;

- etap 4: punkty widokowe, alejki, mała architektura;

- etap 5: budynek sportów wodnych;

- etap 6: parking przy ul. Twardowskiego, budynek obsługi parkingu, alejki, mała architektura.

Wszystkie prace mają się zakończyć pod koniec 2023 roku.

Tuż przy akwenie powstał już - w stanie surowym - jeden z planowanych budynków. Nie dość, że cały został już pokryty graffiti, to ewidentnie nie jest odpowiednio zabezpieczony. Młodzi ludzie wchodzą na jego kolejne piętra i skaczą z niego do wody. Pokazuje to dokładnie nagranie udostępnione w sieci przez Macieja Fijaka (m.in. członek rady Budżetu Obywatelskiego w Krakowie).