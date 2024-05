Skawa Wadowice musi być w pierwszej „10”, jeśli myśli o spokojnym utrzymaniu w grupie zachodniej V ligi piłkarskiej

- Trzeba pamiętać, że początek wiosny mieliśmy ciężki. Przyszło nam się potykać z ligową czołówką – zwraca uwagę Maciej Żak. - Szkoda zwłaszcza punktów na własnym boisku straconych w meczu z Tempem Białka, który zremisowaliśmy 1:1, czy porażki z Pcimianką 0:1. Przeciwko Białce, już przy wyniku remisowym, mieliśmy dwie wyborne okazje do przechylenia szali na swoją korzyść. Do dziś nie mogę uwierzyć, że żadnej nie udało nam się wykorzystać. Z kolei porażka z Pcimianką była wynikiem prostego błędu. Mając o pięć punktów więcej, mielibyśmy nieco większy komfort grania.

Wiosenny dorobek wadowiczan po wygranej nad Chełmkiem wynosi 10 punktów. Jeśli ktoś uważa, że to mało, trener Maciej Żak przypomina, że jesienią, na tym samy etapie zmagań, Skawa miała o jeden punkt więcej, by na półmetku legitymować się dorobkiem 21 punktów.

Wadowicki szkoleniowiec nie przypadkiem wspomniał o straconych punktach na własnym boisku, bo Skawa wiosną właśnie tylko u siebie punktuje. Najbliżej wyjazdowej zdobyczy wadowiczanie byli w Kocmyrzowie.

- Przy naszym prowadzeniu sędzia nie zagwizdał nam karnego, po tym, jak jeden z zawodników rywali stojących w murze, przy naszym wykonaniu rzutu wolnego, wystawił rękę do góry, stojąc na 10 metrze. Sędzie nie zareagował. Gdybyśmy wtedy podwyższyli prowadzenie, pewnie byśmy w Kocmyrzowie nie przegrali. Potem rywale odwrócili bieg wydarzeń, wygrywając ostatecznie 3:1. Cóż, to jest tylko piąta liga, w której sędziom zdarzają się pomyłki. Wychodzę z założenia, że w futbolu suma szczęścia równa się zero. Jeśli raz nam zabierze, to innym razem odda – twierdzi wadowicki szkoleniowiec.

Szymon Żuk (przy piłce) na stanowić o sile ofensywy Skawy Jerzy Zaborski

Wadowiczanie potrzebują zwycięskiej serii

Mecz przeciwko Chełmkowi był dla wadowiczan z gatunku tych na punkty. Musieli go wygrać i wygrali, choć zwycięskie trafienie z karnego wywołało w obozie przyjezdnych wiele kontrowersji.