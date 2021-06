Sklepy z cukierkami naszpikowanymi barwnikami zalewają ścisłe centrum Krakowa. Słodkości kosztują fortunę! Tematem zajmą się miejscy radni

GORĄCY TEMAT Megapromocje na Wielkanoc 2021 w sklepach. Jajka za grosze, kiełbasa i majonez gratis. Rabaty na kwiecień [Lidl, Biedronka, Kaufland, Netto]

Biedronka, Lidl, Kaufland, Aldi, POLOmarket, Auchan i Netto oferują megapromocje przed Wielkanocą. Wielkanoc tuż, tuż, czas więc zrobić zakupy! Przed świętami kupujemy więcej niż zwykle. Co zrobić, aby nie przepłacać? Warto skorzystać z rabatów przygotowanych przez sklepy. Jeśli nie macie czasu na przeglądanie gazetek promocyjnych, nie martwcie się. W jednym miejscu zebraliśmy dla Was najciekawsze oferty. Hipermarkety, supermarkety i dyskonty przygotowały promocje na jajka, kiełbasę białą, majonez i wiele innych produktów, które powinny zagościć na wielkanocnym stole. Niższe ceny czekają na Was w takich sklepach jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Aldi, POLOmarket, Auchan czy Netto. Tych okazji nie można przegapić!