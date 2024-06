Śladami kolejowych tajemnic. To był wyjątkowy dzień z Polregio!

Największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce POLREGIO S.A. zorganizował pełne atrakcji wydarzenie dla dzieci, podopiecznych Stowarzyszenia Siemacha w Krakowie. Wywołać uśmiech na twarzy dziecka? Pomóc stowarzyszeniu? POLREGIO jest na tak!

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Siemacha to jedna z czołowych polskich organizacji pozarządowych wspierających dzieci i młodzież. Prowadzi całodobowe placówki, gdzie dzieci znajdują bezpieczny drugi dom. Placówki Siemachy łączą wychowanie, sport i terapię, poprzez przestrzeń warsztatów edukacyjnych, terapeutycznych i zajęć sportowych.

Niedostępne na co dzień miejsce, jakim jest Lokomotywownia stacji kolejowej Kraków Płaszów, dzięki POLREGIO odkryła przed dziećmi swe tajemnice i historię. Początki Lokomotywowni Kraków Płaszów to 1927 rok. To wtedy zaczął powstawać zespół obiektów do dziś obsługujący pociągi, które każdego dnia wyruszają na małopolskie tory. Dzieci zwiedziły lokomotywownię, ale wcześniej brały udział w kolejowej grze terenowej!