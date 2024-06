Sławomir Peszko o zmianach w Wieczystej: Wszystkie transfery były bardzo przemyślane. Drużyna jest mocna

Wieczysta po awansie pozyskała zawodników z wyższych lig

Wieczysta, z racji możliwości finansowych, często kojarzona była z hitowymi transferami. Z drużyną łączeni byli liczni piłkarze z ekstraklasy, nawet jej gwiazdy, jak Kamil Grosicki czy Josue. Patrząc z tej perspektywy, to bardziej wybredni kibice mogą być nieco zawiedzeni, bo choć klub pozyskał solidnych piłkarzy z wyższych ligi, to megahitu się nie doczekaliśmy.

- Myślę, że drużyna jest mocna. Pierwszy trening pokazał, że to będą solidne wzmocnienia. Jest już blisko końca budowy zespołu. Jeśli ktoś jeszcze przyjdzie, to maksymalnie jedna osoba - zaznaczył Peszko. - Udało się pozyskać w zasadzie wszystkich, w których celowaliśmy i których obserwowaliśmy. Taki zawodnik jak Lisandro Semedo (pomocnik z Radomiaka - przyp.), powinien być gwiazdą drugiej ligi. Nawet w ekstraklasie mógłby nią być. Po pierwszym treningu widać, że jest i szybkość, i technika, dynamika

W obronie Wieczystej po transferach jest więcej opcji

Zmiany są też w linii obrony, która była chyba najbardziej stabilną formacją. Do gry na środku - do Michała Pazdana i Konrada Kasolika - dołączyli w lecie piłkarze z doświadczeniem z ekstraklasy i I ligi: Daniel Mikołajewski i Michał Koj. Odejść musiał m.in. Denis Faworow, grający na prawej obronie. To nominalna pozycja młodzieżowca Bartosza Brzęka (wypożyczony z Lechii Gdańsk), a konkurentów ma być więcej, m.in. będzie próba przekwalifikowana na nią skrzydłowego (też młodzieżowca) Dawida Kiedrowicza. To nie koniec nowych opcji.