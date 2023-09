Sławomir Peszko trenerem Wieczystej Kraków! W tej roli jest pierwszy raz

Sławomir Peszko, 44-krotny reprezentant Polski, z Wieczystą związany jest od połowy 2020 roku. Jego transfer spowodował, że o Wieczystej zrobiło się wtedy głośno w całej Polsce, rozpoczęła się budowa drużyny, która z klasy okręgowej miała ruszyć na piłkarskie salony. "Peszkin" jako piłkarz wywalczył z krakowskim zespołem dwa awanse - do IV i III ligi, był kapitanem zespołu. Ostatni mecz, właśnie w III lidze, rozegrał we wrześniu 2022 roku. Z dalszych występów wykluczyła go kontuzja, przeszedł operację kolana. W czerwcu 2023 ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. W przestrzeni medialnej funkcjonuje obecnie jako twarz federacji Clout MMA - federacji organizującej gale freak fight.

Sławomir Peszko nie rozstał się jednak z Wieczystą. Bo Sławomir Peszko, człowiek cieszący się zaufaniem sponsora klubu Wojciecha Kwietnia, w nowym sezonie dołączył do pionu sportowego Wieczystej. Miał wpływ na kształt obecnej drużyny, przyczynił się m.in. do transferu Jacka Góralskiego. Jest przy drużynie, jest na meczach.