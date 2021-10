Ślubowanie w starosądeckiej bursie. Placówka jest drugim domem 170 uczniów kilku szkół średnich Stanisław Śmierciak

W tym roku szkolnym 60 dziewcząt i chłopców dołączyło do społeczności Starosądeckiej Bursy, czyli Internatu Międzyszkolnego, który w grodzie świętej King istnieje od ponad pół wieku. Są z nawet bardzo odległych stron, niektórzy spoza Polski, ale wybrali szkoły średnie na Sądecczyźnie, które oferują unikatowe kierunki kształcenia. Teraz, po zadomowieniu się w bursie, wszyscy złożyli uroczyste ślubowanie. Świadkami byli starsi koledzy i koleżanki, kadra pedagogiczna placówki, a także przedstawiciele samorządów powiatu nowosądeckiego i miasta Starego Sącza. Na uroczystość przyjechało także wielu rodziców młodzieży, która dopiero co wprowadziła się do starosądeckiej Bursy.