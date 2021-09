W Tarnowie zabrakło miejsc w bursach dla uczniów szkół średnich. Młodzież skazana na kłopotliwe dojazdy

Córka pani Małgorzaty z gminy Szerzyny dostała się w tym roku do liceum w Tarnowie. Miejsca w internacie zaczęła szukać dla niej w wakacje.

- Myślałam, że to będzie jedynie formalność. Niestety, gdziekolwiek się udałam, wolnych miejsc już nie było – mówi. 15-latka na razie dojeżdża na lekcje do Tarnowa autobusem. Zajmuje jej to ok. godziny w jedną stronę. - Na razie jest ładna pogoda, ale jak przyjdzie jesień i zima, to będzie z tym problem, bo będzie wracać już po zmroku – dodaje kobieta.