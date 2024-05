Smętna dzielnica Krakowa wreszcie ożyła! Rodzinny piknik na Wesołej

To kolejna odsłona wydarzenia "Jadalny Kraków Fest".

Jak tłumaczą organizatorzy, Zarząd Zieleni Miejskiej, „Jadalny Kraków” to nie tylko jadalny krajobraz i rolnictwo miejskie, ale również lokalna produkcja, z którą wiąże się mniejszy ślad węglowy, lokalne targowiska i krótkie łańcuchy dostaw możliwe np. dzięki kooperatywom żywnościowym.

"To świadomość związana z szacunkiem do żywności, którą obecnie marnujemy w ogromnych ilościach. To odpowiedzialna i zrównoważona dieta i wiele, wiele więcej. Wszystkie te tematy pojawią się w tegorocznej edycji projektu".