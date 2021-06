Śmierć Uli Olszowskiej w Tatrach - czy to było zabójstwo? Prokuratura Krajowa przejmuje sprawę Bartosz Dybała

Prokuratura Krajowa przejęła do dalszego prowadzenia postępowanie w sprawie śmierci Uli Olszowskiej, która w tajemniczych okolicznościach zginęła w Tatrach - dowiedziała się "Gazeta Krakowska" i portal Onet. Na razie nie będzie oficjalnego śledztwa, ale czynności prowadzone przez prokuraturę pozwalają m.in. na przesłuchiwanie świadków. To przełom w sprawie. Działania śledczych mogą zmierzać do wszczęcia postępowania o zabójstwo młodej dziewczyny, której ciało znaleziono w Tatrach w 2010 r. Na wyjaśnienie, dlaczego Ula zginęła, od lat czeka jej ojciec.