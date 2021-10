Sokół Ostróda - Hutnik Kraków. Najsłabszy zespół ligi za silny dla Hutnika

Zaczęło się to spotkanie pozytywnie dla hutników: w 15 min Krzysztof Świątek znalazł się sam przed Marcinem Staniszewskim i go pokonał. Tak oto "Święty" otworzył nowy rozdział w swoim piłkarskim CV, bo był to pierwszy mecz, w którym wystąpił w roli grającego asystenta trenera. A ten gol najlepszego strzelca w historii Hutnika był jego pierwszym od grudnia 2020 roku.

Później doszło do zdarzeń już dla gości mało przyjemnych. Groźniej zaczął atakować Sokół, krakowska obrona popełniała błędy. I ten w 43 min słono kosztował przyjezdnych - bramkę wyrównującą zdobył Sebastian Rugowski.

Bilans pierwszej połowy: w strzałach 4:4, w celnych 3:1 dla ekipy z Ostródy, w rzutach rożnych 1:0. No, nie było to wielkie widowisko... A niedługo po przerwie znów odezwały się problemy hutników w grze obronnej. Rugowski w 54 min wyprowadził Sokoła na prowadzenie.