Soundtrack krakowskiego kompozytora muzyki filmowej Bartosza Chajdeckiego do "Różyczki 2" wśród najlepszych na świecie

- Bardzo się cieszę, że ścieżka dźwiękowa z filmu "Różyczka 2" w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego została zauważona także poza Polską. To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem znaleźć się w tak prestiżowym gronie kompozytorów w ramach WSA Public Choice Award. Warto podkreślić, że przypadku "Różyczki 2" poza muzyką ilustracyjną odpowiadającą wymogom gatunkowym filmu, sięgnęliśmy także po klasyczne formy muzyczne m.in. fugę, adagio i arię, które stosunkowo rzadko można usłyszeć w kinie. Było to możliwe dzięki otwartości reżysera i producentów. To duża satysfakcja dla kompozytora, kiedy dowiaduje się, że soundtrack z jego muzyką został pozytywnie odebrany również przez grono krytyków z różnych krajów zrzeszonych w IFMCA - mówi Bartosz Chajdecki.

W głosowaniu na nagrodę publiczności za najlepszą ścieżkę dźwiękową można wziąć udział do 21 sierpnia na oficjalnej stronie worldsoundtrackawards.com. Laureat zostanie ogłoszony podczas uroczystej gali 16 października na festiwalu w Gandawie. Lista pretendentów do nagrody przygotowywana jest przez International Film Music Critics Association - IFMCA, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Muzyki Filmowej.

"Różyczka 2" to nieoczywista kontynuacja pamiętnej „Różyczki” w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego, filmu nagrodzonego trzema Złotymi Lwami na Festiwalu w Gdyni. Magdalena Boczarska występuje w podwójnej roli: jako matka skrywająca mroczną tajemnicę sprzed lat i córka, która musi się zmierzyć z jej konsekwencjami. „Różyczka 2” to poruszająca opowieść o dramatycznej prawdzie, która zmusza do przewartościowania całego życia i dokonania najtrudniejszego wyboru.

- Wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z filmem podszytym tajemnicą, a przy tym niezwykle szczerym i uczciwym. Wspólnie z reżyserem Janem Kidawą-Błońskim wybraliśmy drogę podążania za obrazem. Nie uciekaliśmy od muzycznych nawiązań do pierwszej części filmu czy żydowskich brzmień, które w nim się pojawiły. Pozwoliliśmy sobie jednak na pewną swobodę w kompozycjach dla rozładowania gęstej atmosfery na ekranie. Bawimy się trochę tą muzyką, jeśli chodzi o stylistykę - wspomina kompozytor.

Bartosz Chajdecki to uznany kompozytor muzyki do filmów fabularnych i seriali m.in. "Bogowie", "Najlepszy", "Simona Kossak", "Różyczka 2", "Święto ognia", "Mistrz", "Chce się żyć", "Moje córki krowy", "Powstanie Warszawskie", "Zwierzęta"/"Tiere", "Le temps d'Anna", seriale "Furia", sezon 2, "Kruk", "Behawiorysta", "Chyłka", "Misja Afganistan", "Wotum nieufności", "Belle Epoque", "Wojenne dziewczyny", "Czas honoru”, za który został nominowany do nagrody IFMCA za najlepszą serialową muzykę.

Laureat Transatlantyk Oceans Award przyznanej przez kompozytora Jana A.P. Kaczmarka, nagrody specjalnej "Bo wARTo!" w ramach MocArtów RMF Classic oraz nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku za muzykę do serialu „Kruk. Szepty słychać po zmroku". Zdobywca Grand Prix Komeda za muzykę do filmu "Mistrz" oraz nominowany do nagrody WSA Public Choice Award za ten film. W 2024 roku nominowany do nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku oraz Grand Prix Komeda za muzykę do filmu "Różyczka 2".