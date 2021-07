Spór o autobus przez Avię. Dzielnica przeciwna, część mieszkańców też

W połowie czerwca Zarząd Transportu Publicznego poinformował, że wraz z powrotem do powakacyjnego rozkładu jazdy komunikacji miejskiej, pojawi się nowa linia autobusowa w Czyżynach. Od 14 sierpnia po osiedlu Avia ma kursować linia 198. Autobusy mają kursować po pętli – od ul. Skarżyńskiego (w rejonie osiedla Akademickiego i klubu Kwadrat, gdzie będzie pętla linii), następnie przez obrzeże os. Dywizjonu 303, ulicą Orlińskiego przez os. Avia, potem ul. Medweckiego w stronę al. Jana Pawła II, gdzie znajdują przystanki tramwajowe, a następnie powrót ul. Stella-Sawickiego w Medweckiego i znów przez Avię. Autobusy mają kursować z częstotliwością 7,5/15 minut.

Celem ZTP jest uruchomienie linii "dowozowej", która ma za zadanie przewieźć pasażerów w rejon przystanków tramwajowych, skąd kursuje pięć linii. Dojście piechotą z os. Avia i Dywizjonu 303 na al. Jana Pawła II zajmuje od 10 do 15-20 minut, w zależności, z której części osiedla się idzie. Dyrektor ZTP Łukasz Franek mówił w czerwcu, że celem miasta jest, aby dostępność do komunikacji publicznej nie wynosiła więcej niż 400 metrów do przejścia.