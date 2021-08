Sporo chętnych do pracy w policji z Oświęcimia i Wadowic. Stoisko promocyjne oblegane [ZDJĘCIA]

Na stadionie klubu piłkarskiego Skawa w Wadowicach pojawili się policjanci z wadowickiej komendy oraz policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie i wydziału ruchu drogowego z Oświęcimia. Rozstawili tam stoiska promocyjne podczas militarnego pikniku, zorganizowanego w miniony weekend przez Urząd Miejski w Wadowicach.

Najmłodsi mieli możliwość przyjrzeć się z bliska elementom wyposażenia policyjnego, które z chęcią przymierzali i robili sobie w nich pamiątkowe zdjęcia. Mieli też możliwość rozwiązywania krzyżówek i quizów przygotowanych przez mundurowych. Chętnie podchodzili do policjanta, który wykonywał pamiątkowe odciski linii papilarnych. Odwiedzający policyjne stoiska mogli z bliska zobaczyć oznakowany radiowóz i policyjny motocykl.

Zainteresowanie dorosłych wzbudziły natomiast zasady rekrutacji do policji. Chętnym wręczano specjalne ulotki.

Spotkanie z mieszkańcami naszego powiatu było doskonałą okazją do tego, by przybliżyć naszą pracę. Nie zabrakło więc wielu materiałów edukacyjnych skierowanych do dorosłej części społeczności. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami było mnóstwo pytań, nie tylko o samą służbę w szeregach policji, ale również o bezpieczeństwo w ruchu drogowym - informuje aspirant Agnieszka Petek, rzecznik prasowy wadowickiej policji.