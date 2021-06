Sporty walki. Tomasz Brotoń: Mój cel się nie zmienia [Wywiad]

W poprzedni piątek na Gali Silesian MMA 3, która odbyła się w Mysłowicach okazałeś się lepszy od reprezentanta warszawskiego Uniq Fight Club Dominika Parola. Gratulacje! Z jakim nastawieniem jechałeś na Śląsk?

Dziękuję. Nastawienie jest zawsze takie samo. Odkąd zacząłem startować amatorsko a następnie walczyć zawodowo, zawsze miałem jeden cel: dać z siebie sto procent i zrobić wszystko, by wygrać.

Ile siły kosztowało Cię zbicie wagi na 74,4 kg? Były jakieś szczególne wyrzeczenia?

Poprzednio biłem się w wyższej kategorii i podobnie zostało mi w tej walce, miałem limit 75 kg. Co do samego zbijania nie miałem z tym większego problemu. Przepracowałem mocno cały okres przygotowawczy więc kalorie nie uciekały tak same z siebie. Może ostatni tydzień był mocniejszy w zbijaniu, musiałem znacząco odciąć węglowodany, ale bez większego męczenia. Powiem jednak szczerze, że chcę wrócić do swojej kategorii 70 kg, w niej czuję się najlepiej. Będzie ciężej w zbijaniu wagi, ale jakoś dam sobie radę.