Stara krakowska tradycja zagrożona? Mieszkańcy Bielan piszą petycję do prezydenta w sprawie festynu na polanie w Lesie Wolskim

Petycję można poprzeć za pośrednictwem internetu od początku czerwca. Do piątkowego popołudnia podpisało się pod nią ponad 70 osób. Nosi tytuł: "Prośba do władz Krakowa o przywrócenie Polany pod Dębiną dla zabaw plenerowych w czasie Odpustu na Bielanach". O co chodzi?

Winny nowy regulamin?

Przyroda ma się dobrze, a kwestie bezpieczeństwa nie mogą być pretekstem

Piszący petycję stwierdzają, że jeśli powodem decyzji Fundacji miała być ochrona środowiska - to jest to chybiony argument, ponieważ przyroda Lasu Wolskiego ma się dobrze, dzikich zwierząt przybywa. Do tego - w przeciwieństwie do rozmaitych biegów, rajdów rowerowych i festynów, których wiele jest organizowanych na terenie Lasu Wolskiego - odpust "od zawsze miał przecież bardzo ograniczony zasięg czasowy i terytorialny". Jeżeli natomiast chodziło o kwestie bezpieczeństwa, to - jak stwierdzono - oczywistym jest, że urządzenia zabawowe powinny spełniać określone wymogi techniczne, ale nie może to być pretekstem do niszczenia tak starej tradycji.