Staropolskie potrawy wigilijne w nowej odsłonie. Tak to robi szef kuchni. Zobacz przepisy na wyjątkowe świąteczne dania

Święta Bożego Narodzenia tuż za rogiem. To czas wypełniony spotkaniami w gronie najbliższych, rodzinnym ciepłem i – oczywiście – pysznym jedzeniem, na które z utęsknieniem czekamy cały rok. Tegoroczna kolacja wigilijna może jednak zachwycić nie tylko magiczną atmosferą, ale i odświeżonym menu. Szef kuchni restauracji z polską kuchnią, Paweł Suchenek, przedstawia przepisy na tradycyjne staropolskie dania na Boże Narodzenie z nowoczesnym twistem. Kulebiak z ciasta francuskiego z łososiem i kapustą, pstrąg w migdałach i ciasto seromak zachwycą wszystkich.

Wraz z końcem grudnia, domy rozbrzmiewają śmiechem i wspólnymi rozmowami, a z kuchni unosi się zapach tradycyjnych potraw, które od lat są nieodłącznym elementem tej świątecznej atmosfery. A jeśli spróbujemy podać te polskie klasyki w innej odsłonie? Znane i uwielbiane świąteczne dania mogą zyskać zupełnie nowe oblicze, zachowując przy tym to, co w polskiej kuchni najlepsze – pełnię smaków i aromatów oraz prawdziwie domowe ciepło.

– Z bogactwa polskich tradycji kulinarnych można czerpać pełnymi garściami! Wnosząc do sprawdzonych i klasycznych przepisów coś nowego, możemy stworzyć wyjątkowe połączenia smakowe, które idealnie wpisują się w świąteczną atmosferę. To doskonały moment, aby wprowadzić na wigilijny stół nowe smaki i zaskoczyć swoich gości. A ci z pewnością będą zachwyceni! – przekonuje Paweł Suchenek, szef kuchni w restauracji Nova Wola.

Kulebiak z ciasta francuskiego z łososiem i kapustą na wigilijny stół

Kulebiak z ciasta francuskiego z łososiem i kapustą na wigilijny stół. Składniki: 3 filety z łososia,

sok z 1/2 cytryny,

3 marchewki,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

3 liście kapusty,

50 g masła,

125 ml białego wina

opakowanie ciasta francuskiego (gotowego),

jajko,

gałka muszkatołowa,

sól i pieprz,

opcjonalnie: olej lniany i suszone śliwki

Sposób przygotowania:

Łososia skrop sokiem z cytryny i odstaw do lodówki na kilka godzin. W międzyczasie zetrzyj na tarce na grubych oczkach marchewkę, posiekaj cebulę i czosnek w kostkę, a liście kapusty pokrój w julienne, czyli cienkie, wąskie słupki. Wszystkie warzywa przesmaż na maśle, wlej wino i dopraw wedle uznania. Do kapusty możesz dodać odrobinę oleju lnianego i suszone śliwki, aby nabrała „wigilijnego” smaku.

Rybę osusz i oprósz przyprawami. Rozwiń ciasto francuskie i ułóż je na papierze do pieczenia. Na sam środek ciasta wyłóż kolejno farsz i płaty ryby, a następnie zawiń ciasto tak, aby łączenie znajdowało się na górze. Ciasto możesz dodatkowo udekorować, nacinając je lub wycinając z niego wybrane kształty. Całość posmaruj roztrzepanym jajkiem, wykorzystując do tego kuchenny pędzel. Piecz przez około 45 minut w 200 stopniach.

Pstrąg w migdałach na święta

Pstrąg w migdałach na święta. Składniki 3 pstrągi,

2-3 łyżki klarowanego masła,

3 łyżki płatków migdałowych,

3 łyżki soku z cytryny,

mąka pszenna (do obtoczenia ryb),

porcja włoszczyzny,

koperek,

sól i pieprz

Sposób przygotowania:

Ryby wypatrosz, umyj i osusz papierowym ręcznikiem. Włoszczyznę obierz i pokrój w cienkie, równe słupki (julienne). Do warzyw dodaj koperek, dopraw solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Tak przygotowanymi składnikami nafaszeruj pstrągi. Każdą z ryb obtocz w mące, po czym otrząśnij z jej nadmiaru. Smaż na rozgrzanym maśle przez około 5 minut z każdej strony.

Zdejmij ryby z patelni, wsyp na nią migdały i smaż, aż nabiorą złotego koloru. Pstrągi polej masłem z migdałami i udekoruj ćwiartkami cytryny. Podawaj z ugotowanymi ziemniakami – skrop je olejem lnianym i posyp posiekanym koperkiem.

Ciasto Seromak na Boże Narodzenie

Ciasto Seromak Składniki:

Na kruchy spód: 125 g margaryny do wypieków,

⅔ szklanki cukru,

1 łyżka domowego cukru waniliowego,

1 szklanka mąki,

1 żółtko Masa makowa: 1 puszka gotowej masy makowej (900 g),

2 jajka,

¾ szklanki cukru,

3 czubate łyżki kaszy manny Masa serowa: ½ kostki masła (lub margaryny do wypieków),

1 kg sera twarogowego (może być z wiaderka),

1 szklanka cukru,

4 jajka,

1 budyń waniliowy,

1 łyżka mąki ziemniaczanej

Sposób przygotowania:

Rozpocznij od przygotowania kruchego ciasta, łącząc ze sobą margarynę, cukier, mąkę i żółtko. Wyrabiaj ciasto ręcznie lub za pomocą miksera, aż składniki dokładnie się połączą. Prostokątną formę do pieczenia delikatnie wysmaruj tłuszczem i wyłóż papierem do pieczenia, tak aby brzegi papieru wychodziły poza rant formy. Dno blachy wylep kruchym ciastem, wstaw do nagrzanego do 190 stopni piekarnika i piecz przez około 15 minut.

Jaja ubij z cukrem na puszystą masę. Dodaj masę makową, kaszę manną i dokładnie połącz składniki. Aby przygotować masę serową, jajka ubij z cukrem i cukrem waniliowym, dodaj twaróg, miękkie masło (lub margarynę), opakowanie budyniu waniliowego i łyżkę mąki ziemniaczanej. Składniki dokładnie wymieszaj na niewielkich obrotach miksera.

W dużej misce połącz ze sobą obie masy, makową i serową, a następnie wyłóż na wcześniej podpieczony kruchy spód. Formę wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni (z grzaniem góra-dół). Po godzinie zmniejsz temperaturę do 160 stopni i piecz kolejne 10 minut. Gotowe ciasto odstaw do wystudzenia.

Święta Bożego Narodzenia to idealna okazja, by połączyć tradycję z dozą nowoczesności, czerpiąc radość zarówno z gotowania, jak i wspólnego celebrowania wyjątkowych chwil przy stole. Najważniejsze, aby jedzeniem delektować się w gronie najbliższych, wspólnie spędzając ten magiczny czas. Zobacz też inne przepisy na Boże Narodzenie:

