Startuje cykl koncertów i spektakli Kraków Summer Culture w Parku Jordana. Czy to nie oznacza jego dewastacji?

Przez wszystkie weekendy sierpnia Park Jordana wypełnią koncerty, spektakle teatralne, warsztaty czy pokazy animacji. Już w drugi weekend miesiąca rozpocznie się tam druga część Wianków (pierwsza miała miejsce pod koniec czerwca na czterech różnych scenach w całym Krakowie) – wystąpią zespoły popowe i rockowe oraz odbędzie się silent disco. W tej zielonej przestrzeni zobaczymy również spektakle Teatru Groteska, Teatru Ludowego, Teatru Bagatela i Baletu Tańców Dworskich Cracovia Danza. W Parku Jordana będą miały miejsce również koncerty w ramach festiwalu Etno/Rozstaje oraz Festiwalu Muzyki Filmowej. Na koniec miesiąca znów powrócą występy w ramach Wianków – w tym Beaty Kozidrak i zespołu Bajm.

- Organizatorzy wydarzeń w ramach Kraków Culture Summer to doświadczone jednostki miejskie i organizacje pozarządowe. Prezentują one odpowiedzialne i świadome podejście do wyzwań obecnego czasu ̶ zarówno w odniesieniu do obostrzeń pandemicznych, zapewnienia środków bezpieczeństwa, ochrony wydarzeń, jak też uwzględniania potrzeb mieszkańców oraz zasad użytkowania przestrzeni zielonej – mówi nam Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Krakowsa ds. Kultury.