Stary Sącz Eko - Miastem. Został doceniony za efektywność energetyczną [ZDJĘCIA]

Tegoroczna edycja projektu dedykowana była „Zielonej odbudowie”. W kategorii efektywność energetyczna dla miast poniżej 100 tys. mieszkańców nagrodzony został Stary Sącz.

Starosądecki samorząd doceniono za kompleksowe i systemowe podejście do efektywności energetycznej, ale także różne źródła i formy finansowania lokalnej energetycznej transformacji oraz plany utworzenia klastra energii.

Nagrodzone miasta aktywnie zmieniają swoje otoczenie, podejmując szczególnie działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu ośrodków miejskich na środowisko. W konkursie mogły brać udział wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależne od wielkości.

- Stary Sącz leży w tak pięknym miejscu, że dbałość o środowisko naturalne jest dla nas … naturalna. Niemniej mamy takie same wyzwania i problemy jak inne miasta. Nie jesteśmy wielkim i zamożnym samorządem, ale może właśnie dlatego wykorzystujemy wszelkie możliwości inwestycji i programy finansowania. Robimy to we współpracy z mieszkańcami - mówi burmistrz Jacek Lelek