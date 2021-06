Stosunki polsko-żydowskie przez pryzmat sztuki współczesnej. Startuje piąta edycja FestivALT-u w Krakowie

FestivALT to stowarzyszenie działające na przecięciu sztuki współczesnej i aktywizmu społecznego, podejmujące tematy związane z funkcjonowaniem społeczności żydowskiej w Polsce. Skupia ono międzynarodową grupę artystów i działaczy społecznych, ale swoje projekty realizuje głównie w Krakowie. W zeszłym roku ze względu na pandemiczne obostrzenia większość wydarzeń FestivALT-u odbyła się online.

- Wykonaliśmy ogromną pracę, aby przeformatować cały program z przestrzeni publicznej do internetu. W efekcie był on jednak jeszcze bardziej ambitny niż zakładaliśmy. Zamiast dziesięciodniowego programu mieliśmy finalnie pięciomiesięczny. To było 150 godzin wydarzeń online, ale i w przestrzeni publicznej przy ograniczonej ilości osób. To był kamień milowy w naszym rozwoju. Dzięki temu FestivALT przerodził się w całoroczne centrum współczesnej sztuki żydowskiej i aktywizmu społecznego CentrALT – mówi nam Magda Rubenfeld Koralewska, współdyrektorka festiwalu.