Strajk Kobiet. Protesty z blokowaniem dróg zaczęły drażnić część mieszkańców Krakowa

"Chciałabym się odnieść do protestów. Otóż przez dwa dni w ubiegłym tygodniu nie mogłam wieczorem wrócić do domu z powodu blokad ulic. Byłam tam - na Alejach pod Muzeum Narodowym - gdzie młodzi ludzie blokowali skrzyżowanie. Oczywiście policja nie zamierzała cokolwiek robić, stało kilka autobusów MPK na włączonych silnikach. Kto zapłaci za to wszystko? Podobno MPK jest zadłużone i w grudniu szykują podwyżki cen za bilety. Mam propozycję, żeby to prezydent Majchrowski zapłacił z własnej kieszeni skoro zachęca do protestów. A ja chcę po pracy wrócić bezpiecznie do domu"