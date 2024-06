Straty po pożarze kościoła w Nowym Sączu są ogromne. Jaka była przyczyna pożaru? Śledczy mają już swoje ustalenia Joanna Mrozek

Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu wyjaśnia okoliczności pożaru zabytkowego kościoła Świętej Heleny w Nowym Sączu, do którego doszło w godzinach porannych w niedzielę 16 czerwca br. We wpisanym do rejestru zabytków budynku z 1687 roku zniszczeniu uległy zabytkowy ołtarz oraz cenne obrazy. Jaka jest przyczyna pożaru? Śledczy mają pierwsze ustalenia.