Studenci wrócili do Krakowa, od razu na Juwenalia! [ZDJĘCIA]

Lepszej inauguracji roku akademickiego studenci nie mogli sobie wmarzyć - od razu impreza i to jaka - Juwenalia! Wprawdzie ich pandemiczna wersja nijak ma się do tego, co pamiętają wcześniejsze pokolenia krakowskich żaków, ale nowym okazja do integracji i poznania uroków życia studenckiego nadarza się nie byle jaka!

W piątek, 1 października, krakowscy studenci integrowali się podczas koncertów w klubie Studio. W Miasteczku Studenckim AGH zagrali: Maya Krav, PlanBe, Skytech, Tymek. Zobaczcie, jak było!