Superpuchar. Mecz Jagiellonia - Wisła będzie, ale kiedy, na razie nie wiadomo

Dyskusja na temat tego, kiedy Wisła zagra z Jagiellonią toczy się od dobrych kilku tygodni. Termin 7 lipca nie odpowiadał przede wszystkim klubowi z Białegostoku, który przygotowuje się do eliminacji Ligi Mistrzów, ale też w tym terminie ma zajęty stadion na inną imprezę. Wisła proponowała przeniesienie spotkania do Krakowa, ale na to nie przystali rywale. Efekt jest taki, że na ten moment terminu meczu nie poznamy. Kiedy to nastąpi? Wtedy, kiedy będzie już jasne do kiedy oba kluby będą uczestniczyć w rozgrywkach europejskich pucharów. Tak to zresztą zostało postawione jasno w krótkim komunikacie, jaki na swojej stronie internetowej zamieściła Wisła. Czytamy w nim m.in.: Departament Rozgrywek Krajowych PZPN poinformował, że zaplanowany na 7 lipca 2024 r. mecz o Superpuchar zostanie rozegrany w innym terminie, który zostanie wyznaczony nie wcześniej niż po zakończeniu fazy eliminacji do rozgrywek UEFA.