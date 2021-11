Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet 2021. Jak wygląda sytuacja na rynku pracy kobiet?

Uwierzyć w siebie

Pewność siebie to kluczowy element na ścieżce rozwoju każdej kariery. Im bardziej wierzymy w siebie i swoje możliwości, tym większe szanse mamy na osiągniecie wyznaczonych przez nas celów. Jak się okazuje, mężczyźni zdecydowanie częściej niż kobiety czują się pewni siebie - znają swoją wartość, wierzą we własne możliwości oraz są bardziej wytrwali w dążeniu do celu. Według badań aż co drugą kobietę ogranicza właśnie brak wiary w siebie. W jaki sposób zatem równoważyć te proporcje? Ważny okazuje się głos branży biznesowej, która dba o to, aby budować środowisko równościowe, w którym zarówno mężczyźni, jak i kobiety, mają równe szanse na budowanie swojej kariery.