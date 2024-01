Szaleni metalowcy ze szwedzkiej grupy Avatar wystąpią 12 marca w krakowskim klubie Kwadrat

Avatar to szwedzki zespół muzyczny, założony w 2001 roku w Göteborgu. Różnorodnie klasyfikowany, w swej twórczości odwołuje się m.in. do melodic death metalu i nu metalu. Od 2012 roku skład grupy tworzą wokalista Johannes Eckerström, perkusista John Alfredsson, gitarzyści Jonas Jarlsby i Tim Öhrström oraz basista Henrik Sandelin. Do 2016 roku ukazało się osiem albumów studyjnych formacji, cieszących się, prawdopodobnie największą popularnością w Szwecji oraz Stanach Zjednoczonych.

Wokalista Johannes Eckerström mówi o europejskiej trasie: "Każda trasa wiąże się z wielkimi oczekiwaniami. Nie bylibyśmy częścią tej branży, gdybyśmy za każdym razemn ie byli podekscytowani. Biorąc to pod uwagę, tym razem mogę być jeszcze bardziej podekscytowany. Powrót na drogi Europy w zeszłym roku był bardzo długo przygotowywany i była to największa rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy na naszym rodzimym kontynencie. Teraz możemy wypełnić wiele pustych miejsc, które od dawna chcieliśmy odwiedzić. Sprawimy, że będzie się to liczyć w sposób, w jaki być może nigdy wcześniej tego nie robiliśmy. Wszystko, co widzieliście do tej pory, to jak zawsze dopiero początek. Nie możemy się doczekać, aby was zobaczyć, a to sprawia, że jest to obowiązkowa europejska trasa koncertowa w 2024 roku. Obiecuję!"