Szczawnica chciała by lekcje w jej szkołach rozpoczęły się jutro w trybie... hybrydowym. Sanepid powiedział "nie"

Informację o wniosku władz Szczawnicy do sanepidu podał Tygodnik Podhalański.

Pod koniec tygodnia władze miasta spotkały się z dyrektorami szkół, by omówić nowe zasady funkcjonowania szkoły od 1 września. Według planów naukę w szkole miałyby rozpocząć klasy od 1 do 5 oraz klasa 8. W trybie zdalnym uczyłyby się klasy 6 i 7. - Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania zmniejszymy ilość uczniów w poszczególnych placówkach od 30 do 40% , a taki tymczasowy stan planujemy wprowadzić do 18 września - wyjaśniał na Facebooku burmistrz miasta Grzegorz Niezgoda.

W poniedziałek 31 sierpnia do szczawnickiego magistratu przyszła jednak odpowiedź, że lekcja dla wszystkich uczniów mają odbywać się normalnie. Jutro wszyscy uczniowie mają stawić się w szkole na rozpoczęciu roku.