Szczyt klimatyczny Carbon Footprint Summit 2021 już 8 i 9 października 2021 w sercu Krakowa

Warsztaty, zajęcia z upcyclingu i strefa dla dzieci

Koncert w klubie Forty Kleparz

Ważną częścią wydarzenia będzie finałowy koncert “There is no Planet B: music calls to action”, który odbędzie 9 października w klubie Forty Kleparz. Na jednej scenie wystąpi ponad 70 artystów muzyków, instrumentalistów, wokalistów i tancerzy, którzy zaprezentują znane utwory muzyki rozrywkowej w aranżacji symfonicznej.

Gośćmi specjalnymi koncertu będą Fisz Emade i Misia Furtak.

Podczas wydarzenia odbędzie się premiera Zielonej Partytury, czyli apelu twórców i wykonawców branży artystycznej do podjęcia działań na rzecz klimatu.