Szpital w Bochni wciąż bez kontraktu na prowadzenie hospicjum stacjonarnego. Ma ono działać w otwartym w 2023 roku budynku przy ul. Karolina

Nie oznacza to jednak, że łóżka hospicyjne stoją puste. Choć szpital ma kontrakt na 80 łóżek w ramach oddziału opiekuńczo-leczniczego, w budynku okresowo przebywa nawet do stu pacjentów.

— Występowaliśmy do NFZ o ogłoszenie konkursu na hospicjum na terenie powiatu bocheńskiego, niestety nie otrzymaliśmy pozytywnej odpowiedzi. Niemniej te konkursy są powtarzane cyklicznie co pięć lat. Liczymy, że gdy w 2025 roku taki konkurs zostanie ogłoszony, szpital wystartuje i otrzyma kontrakt na takie usługi — mówi Jarosław Kycia, dyrektor szpitala powiatowego w Bochni.

Rzeczniczka małopolskiego oddziału NFZ zwraca uwagę, że po ostatnich konkursach, na naszym obszarze liczba łóżek zwiększyła się do 88 (w umowach obowiązujących do dnia 30 czerwca 2022 r. zakontraktowane było 37 łóżek). Dodatkowo od kwietnia 2024 roku zostały zniesione limity w leczeniu pacjentów w hospicjach stacjonarnych, oddziałach medycyny paliatywnej, hospicjach domowych i poradniach medycyny paliatywnej, co oznacza, że NFZ zapłaci za każdego pacjenta, który jest objęty publiczną opieką paliatywną i hospicyjną. Celem zniesienia limitów jest zwiększenie dostępności do tego rodzaju opieki.

- Naszym zadaniem jest zapewnienie możliwe jak największej dostępności do świadczeń, co w przypadku opieki hospicyjnej jest konsekwentnie realizowane. W przypadku grupy powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego oraz miasta Tarnów jest to wzrost liczby łóżek o ponad 200 procent. Jest to też obszar, w którym po ostatnich konkursach wzrost liczby łóżek był rekordowy – największy w województwie. Biorąc jednak pod uwagę zapotrzebowanie na tego typu świadczenia, oddział będzie rozważał ogłoszenie postępowania w przyszłym roku, ze względu na brak środków w bieżącym planie finansowym - podsumowuje Aleksandra Kwiecień.