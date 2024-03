Szpital w Nowym Targu - jako pierwszy na Podhalu - będzie leczył raka piersi

To kolejny krok w nowotarskim Szpitalu im. Jana Pawła II-go w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych. W październiku ubiegłego roku został otwarty Dzienny Oddział Chemioterapii. Jak podkreślają pracujący tam onkolodzy, dało to możliwość chorym z Podhala, którzy dotychczas jeździli na terapię do Suchej Beskidzkiej lub Krakowa opiekę bliżej domu. Jest to bardzo ważne, gdyż leczeniu onkologicznemu może towarzyszyć złe samopoczucie, a często też ogólnie zły stan zdrowia.

- Docelowo cała diagnostyka raka piersi będzie dostępna na terenie szpitala, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że realizacja tych wszystkich planów wiąże się z dużymi inwestycjami zakupowymi, czyli finansami, które Dyrekcja stara się pozyskać i przeznaczyć na ten cel. To oczywiście nie są małe kwoty. Kolejnym zadaniem jest skompletowanie odpowiedniego, wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego, mówię tu przede wszystkim o lekarzach radiologach z doświadczeniem onkologicznym, zwłaszcza w onkologii gruczołu piersiowego. Tak więc czas, kiedy będziemy dysponować absolutnie pełną diagnostyką chorób piersi na miejscu tu w Szpitalu, w odpowiednio dużym dla regionu podhalańskiego formacie, jest uwarunkowany różnymi czynnikami. Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego jest bardzo zaangażowany w nowy projekt, dał słowo, że znajdzie pieniądze na zakup potrzebnego sprzętu i systematycznie to realizuje - mówi dr n. med. Elżbieta Marczyk

Na razie Szpital jest w trakcie organizowania pełnej onkologicznej diagnostyki obrazowej zmian w piersiach. Do dyspozycji jest już mammografia, USG, rezonans magnetyczny oraz biopsje różnego rodzaju. Większość badań już jest wykonywana na miejscu, a część realizowana jest poza szpitalem w formie podwykonawstwa. Jest prowadzone intensywne szkolenie personelu lekarskiego i pomocniczego.

Szpital planuje m.in. zakup nowego dodatkowego aparatu USG dedykowanego diagnostyce chorób piersi, w pełni przystosowanego do wykonywania także wszystkich rodzajów biopsji piersi, w tym również próżniowych, stereotaktycznych. Do aparatu mammograficznego, który został zakupiony parę lat temu aktualnie jest dokupowane wyposażenie umożliwiające wykonywanie nie tylko klasycznych zdjęć mammograficznych, ale również celowanych, w powiększeniu, a także biopsji pod kontrolą mammografii. Rezonans magnetyczny, którym Szpital dysponuje będzie uzbrojony w specjalną cewkę do wykonywania zdjęć gruczołu piersiowego.

W przypadku wykrycia raka piersi chora jest zapraszana na konsylium wielodyscyplinarne, gdzie zespół lekarzy, złożony z chirurga onkologa, onkologa klinicznego i radioterapeuty ustalają optymalne leczenie onkologiczne. Takie zindywidualizowane podejście do każdej pacjentki daje maksymalne szanse na powodzenie leczenia. Już dziś chore mają możliwość przeprowadzenia operacji piersi na miejscu w Podhalańskim Szpitalu, mają tam zapewniony dostęp do całego wachlarza leczenia chirurgicznego, od leczenia oszczędzającego gruczoł piersiowy, poprzez leczenie amputacyjne piersi do rekonstrukcyjnego.