Szybka tarta z ciasta francuskiego z cebulą, szynką i pieczarkami [PRZEPIS]

Tarta z gotowego ciasta francuskiego z cebulą, szynką i pieczarkami [PRZEPIS]

Składniki:

opakowanie gotowego ciasta francuskiego

1 duża czerwona cebula, pokrojona w piórka

1 łyżeczka suszonego tymianku

1 łyżeczka octu balsamicznego

kilka plasterków wędzonej szynki

6 małych pieczarek, tylko kapelusze

1/2 sera pleśniowego Camembert

garść liści rukoli

1/2 łyżeczki vegety

4 łyżki oliwy

sól i pieprz

Wykonanie

Rozgrzej piekarnik do 200C. Rozgrzej 3 łyżki oliwy na patelni. Dodaj pokrojoną cebulę. Smaż przez około 8 minut, ciągle mieszając. Dodaj tymianek, ocet, sól i pieprz, smaż przez kolejne 5 minut. Rozwiń ciasto francuskie, z każdego boku odkrój około 1 cm pasek i połóż na końcach ciasta. W ten sposób powstanie rynienka z ciasta, nie trzeba będzie używać formy do pieczenia. Środek ciasta nakłuj widelcem.

Ułóż na cieście cebulę, plasterki szynki oraz plasterki sera. Pieczarki oczyść i ułóż na tarcie, użyj tylko kapeluszy. Posyp pieczarki vegetą i skrop pozostałą oliwą. Ułóż tartę na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, (możesz użyć papieru spod ciasta). Piecz tartę przez około 25-30 minut. Przed podaniem ułóż na tarcie kilka listków rukoli.

Przepis Ewy Lenczyk-Chmielarskiej