Szybkie ciasto na Boże Narodzenie. Łatwe ciasto mandarynkowe. W sam raz na święta [PRZEPIS]

Łatwe ciasto mandarynkowe. W sam raz na święta [PRZEPIS]

Składniki

3 mandarynki

10 łyżek mąki

3/4 szklanki oleju

3 łyżki cukru pudru

łyżeczka cukru wanilinowego

2 łyżki cukru zwykłego

2 łyżki jogurtu naturalnego

3 jajka

łyżeczka sody

Wykonanie

Do miski wlać olej, a do tego cukier puder, cukier wanilinowy i zwykły. Dokładnie zmiksować i dodać jajka, jogurt, mąkę i sodę.

Sparzone wrzątkiem, obrane i pokrojone na małe kawałki mandarynki wrzucić do masy i delikatnie wymieszać.

Wlać do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia.

Piekarnik nagrzać do 175 stopni i piec około 50 minut.

Przepis Aleksandry Faiks