Szymanowski i Lutosławski zabrzmią w Pałacu Sztuki. Bezpłatny koncert Stypendystów Twórczych Miasta Krakowa

Maria Sławek: skrzypaczka - solistka i kameralistka, wykładowczyni, badaczka. Współzałożycielka (wraz z Anią Karpowicz) i prezeska Instytutu Mieczysława Wajnberga, doktor habilitowana sztuki. Prowadzi swoją klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Polsko - Żydowskich w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (2019). Występowała w wielu miastach Polski, a także w Niemczech, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Belgii, we Włoszech, Francji, na Ukrainie i w USA.

Piotr Sałajczyk: pianista, kameralista, pedagog. Przez krytyków zaliczany do grona najwybitniejszych polskich wykonawców swojej generacji. Laureat nagrody fonograficznej Fryderyk oraz nagrody Orfeusz, przyznanej „za wybitne kreacje wykonawcze muzyki polskiej”. Artysta został nominowany do Paszportów Polityki „za wrażliwość i inteligencję, z którymi podchodzi do zapominanego na naszych estradach repertuaru”, a w kręgu jego zainteresowań pozostaje zarówno muzyka najnowsza jak i nieznana muzyka polskiego romantyzmu.