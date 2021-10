Taekwondo. Sądeczanie zdobyli worek medali na Master Mazovia Cup [ZDJĘCIA]

W imprezie wystartowało niemal pół tysiąca zawodników i zawodniczek reprezentujących 46 klubów z Polski, Łotwy i Gruzji. Rywalizowano w konkurencjach walk, układów technicznych oraz technik specjalnych.

NKS wystawił do boju jedenastu reprezentantów i dwóch sędziów. Sądeczanie zaprezentowali swoje umiejętności w wielu kategoriach wiekowych począwszy od kadetów, młodzików, juniorów na seniorach i seniorach starszych skończywszy.

– Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Konkurencje rozgrywano na 6 planszach jednocześnie. Jak co roku do Ciechanowa zjechała cała czołówka zawodników z Polski. Był to jednocześnie ostatni sprawdzian Polaków przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy Seniorów i Juniorów w Taekwon-do zaplanowanymi na koniec listopada br. w Hiszpanii. Każdy chciał się zatem zaprezentować jak najlepiej. Szczególnie zawodnikom kadry zależało pokazać się z jak najlepszej strony, co powodowało jeszcze większą rywalizację. Trzeba było stoczyć kilka ciężkich pojedynków aby wejść w strefę medalową – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” trener NKS Adam Roszczyk.