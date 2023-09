Tajemnice podziemi Oświęcimia. Dokąd prowadzą tunele pod Starym Miastem? Legendy i fakty. Zdjęcia

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Tajemnice podziemi Oświęcimia, które dotąd nie doczekały się wyjaśnienia

Wśród miłośników historii nie brakuje także opinii, że skoro zamek oświęcimski był budowlą obronną, to jego załoga zapewne miała jakąś drogę ewakuacji. Do tego trzeba dodać, że w tunelu pochodzenia austriackim pod wzgórzem zamkowym jest studnia, która nie została jeszcze do końca zbadana. Nie można też wykluczyć, że przy okazji kolejnych prac archeologicznych pojawią się jakieś ślady.

Tunele pod zamkiem w Oświęcimiu

Tunele które otwarte zostały do zwiedzania w lipcu 2020 roku, stały się jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta. Cieszą się dużą popularnością wśród turystów przyjeżdżających do Oświęcimia.

Podziemia pod Rynkiem Głównym w Oświęcimiu

W tym przypadku także nie było dokładnych badań, czy podziemia ciągną się tylko pod płytą Rynku, czy prowadzą gdzieś dalej. Były opowieści, że łączą się z innymi obiektami na Starym Mieście, w tym pałacem Ślebarskich, gdzie dzisiaj znajduje się siedziba Sądu Rejonowego lub Urzędem Skarbowym. Jedna także mówiła o odnodze do zamku.

Pod wrażeniem tego miejsca był także Jarosław Fiedor, oświęcimski fotograf, miłośnik miasta, który miał okazję zapuścić się w podziemia ze swoim aparatem.

Kiedy podziemia pod Rynkiem będzie można zwiedzać? Przygotowanie ich pod tym kątem to ogromny koszt. Podziemia zostały wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków. To otwiera drogę do kolejnych działań, czyli przygotowania projektu przygotowania ich do zwiedzania.