Tak postępują prace przy wielkiej przebudowie stacji kolejowej w Olkuszu. Nowy obiekt będzie gotowy w przyszłym roku. Zobacz zdjęcia

Konieczności przebudowy olkuskiej stacji kolejowej nikt nie kwestionował. Prowadząca na perony kładka była ogromną przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami. Zarówno perony jak i elementy, które się na nich znajdowały były w opłakanym stanie. Jedyne co „trzymało się tam kupy” to wiaty i tablice informacyjne, bo jako jedyne w ostatnich latach zostały wymienione na nowe.

- Kładka to była tragedia. Kiedyś próbowałam przez nią przejść z wózkiem dziecięcym i skończyło się tak, że musiałam go wnosić, bo nie sposób było tamtędy przejechać. Cała ta stacja wołała o pomstę do nieba. Nic dziwnego, że ekipa filmowa z zagranicy chciała tam kręcić film. Nie musieli nawet przygotowywać starodawnej scenerii – mówiła spotkana przy dworcu PKP w Olkuszu pani Dorota.