Tak spis powszechny ludności wyglądał 90 lat temu. Wielka akcja spisowa w 1931 roku. Archiwalne zdjęcia GROM

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dziś mamy mnóstwo narzędzi do przeprowadzenia tego szybko, sprawnie i szczegółowo, ale mimo to wciąż jest to proces czasochłonny i dość skomplikowany. Jak taka operacja wyglądała bez mała 100 lat temu? Można to zobaczyć na zdjęciach z Narodowego Archiwum Cyfrowego. W jego zasobach dostępne są zdjęcia ze spisu z 1931 roku.