Tarnowski Targ Regionalny to okazja, aby kupić zdrowe i naturalne produkty od producenta

Organizowany raz w miesiącu Targ Regionalny to wydarzenie, które ma coraz większą grupę entuzjastów i stałych bywalców. Oferowane są na nim wyroby w większości prosto od producenta, z którymi można przy okazji porozmawiać i zapytać o to, jak dany produkt powstaje i co jest używane do jego produkcji. Dzięki temu mieszkańcy, robiąc zakupy przy ul. Giełdowej, mają większą świadomość tego, co otrzymują od sprzedających. Ci, w większości pochodzą z okolicznych powiatów.

Znakiem firmowym Targu Regionalnego, firmowanego przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego, są produkty świeże, naturalne, smaczne, zdrowe, a przy okazji niejednokrotnie również bezglutenowe i bez cukru.